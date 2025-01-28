Trump'tan Microsoft açıklaması: TikTok'u satın almak için devreye girdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gazetecilerin ‘Microsoft’un uygulamayı satın almak için görüşmelerde bulunup bulunmadığı’ sorusuna “Evet derdim, TikTok’a çok ilgi var. TikTok’a büyük ilgi var” diye cevap verdi.

Trump daha önce TikTok'u satın almak için çeşitli taraflarla görüşmelerde bulunduğunu ve önümüzdeki 30 gün içinde uygulamanın geleceğine ilişkin bir karar vermeyi beklediğini söylemişti.

170 milyondan fazla Amerikalı tarafından kullanılan kısa video uygulaması, ABD teknoloji sektöründe ilgi gördü. Yapay zekâ girişimi Perplexity, TikTok US ile birleşmek için teklifte bulunurken, Los Angeles Dodgers’ın eski sahibi milyarder Frank McCourt, bu ayın başlarında TikTok’u satın almak için resmi bir teklifte bulundu.

Bloomberg'de yer alan habere göre Microsoft, şirketin bir anlaşmaya dahil olduğu yönündeki haberler hakkında yorum yapmayı reddetti.