Uçağı kaçıran yolcular acil durum butonuna basarak piste koştu (Video)

Almanya'nın Köln kentinden Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitmek için piste çıkan uçağı kaçıran iki Rumen yolcunun acil çıkış kapısından girdikleri apronda el sallayarak uçağı durdurmaya çalıştığı bildirildi.

Wizz Air Hava Yolu şirketine ait, Köln-Bonn Havalimanı'ndan Bükreş seferini gerçekleştirecek olan uçak, yolcu kapıları kapatıldıktan sonra kalkış pistine doğru hareket etti. Bu sırada, uçuşu kaçıran Romanya uyruklu iki yolcu, havalimanındaki bir acil durum butonuna basarak, tahliye kapısından uçağın bulunduğu apron alanına girdi.

Yaşları 28 ve 47 olduğu belirlenen iki kişinin, uçağı durdurmak amacıyla el sallayarak aniden piste fırlaması üzerine, uçağın planlanan kalkış süresinin ertelendiği kaydedildi.

Polis, Hava Güvenliği Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle iki kişi hakkında hukuki süreç başlatıldığını ve yaşanan olayın detaylıca araştırıldığını duyurdu.

Meydana gelen gecikmenin ardından havalanan uçağın, Bükreş'e sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı aktarıldı.

