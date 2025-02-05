Ukrayna'dan İngiltere'ye çağrı: Savunma sanayimize yatırım yapın

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Andrii Sybiha, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Bakanlıkta düzenlenen ikili görüşmede, ocak ayında Ukrayna ile İngiltere arasında imzalanan "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasının uygulanması konuları ele alındı.

Toplantıda, savaşın devam ettiği Ukrayna'ya silah desteğinin sürdürülmesi ve bu ülkenin askeri sanayisine yabancı yatırımların çekilmesi konuları da masaya yatırıldı.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Sybiha, Lammy ile Kiev'de bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İngiltere'nin ülkesine verdiği yardımların önemini vurgulayan Sybiha, özellikle askeri yardımın ve Londra'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının uygulanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Sybiha, "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) füzesi gibi uzun menzilli silah desteğinin sadece Ukrayna'nın değil, tüm Avrupa demokrasisinin korunması için anlamlı olduğunu savundu.

Lammy ile Ukraynalı askeri personele İngiltere'de verilen eğitim programının genişletilmesini konuştuğunu dile getiren Sybiha, İngiltere'yi, Ukrayna'nın savunma sanayisi sektörüne, özellikle de dron üretimine yatırım yapmaya davet etti.

55 milyon sterlin yeni yardım paketi

İngiltere'nin, Ukrayna'ya 55 milyon sterlin yeni yardım paketini açıkladığını aktaran Sybiha, bu desteklerden dolayı İngiltere hükümetine teşekkür etti.

Andrii Sybiha, İngiltere tarafına, ayrıca Ukrayna'nın Suriye'ye insani yardım girişimine 3 milyon sterlin ile destek sağladığı için teşekkürlerini iletti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaptıkları askeri ve diğer yardımlara karşılık Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerine yönelik açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sybiha, savaşı sonlandırmak için hazırladıkları Zafer Planı'nın, Ukrayna'nın maden kaynaklarına müttefikler tarafından yatırım yapılmasını öngördüğünü hatırlattı.

Sybiha, "İnanıyorum ve bu konuda hiçbir şüphem yok ki Ukrayna'da adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmak, aynı zamanda ABD'nin ulusal çıkarıdır ve güç yoluyla barışa ulaşma kavramının uygulanması sadece soyut bir kavram değildir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın öncelikle cephedeki durumu "istikrara kavuşturması" gerektiğine dikkatini çeken Sybiha, askeri teçhizatın ülkesine gönderilmesini hızlandırmak için somut kararlar alınması gerektiğini söyledi.

ABD'den LNG alma olasılığı

Andrii Sybiha, ABD'den Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) alma olasılığının bulunduğunu belirterek, "Ortak çıkarların ve karşılıklı olarak faydalı işbirliğinin yelpazesi bu kaynaklarla (doğal gaz) sınırlı değildir. Örneğin, özellikle Rus gazının Ukrayna üzerinden geçişinin durdurulmasının ardından, ABD'den LNG satın alma olasılığında muazzam bir potansiyel görüyoruz. Ukrayna'nın son derece güçlü yer altı gaz depolama tesislerine sahip olduğunu biliyorsunuz ve burada da karşılıklı olarak faydalı işbirliği ve aynı zamanda Avrupa'nın enerji güvenliğinin güçlendirilmesi için ortak noktalarımız var." dedi.