Ünlü isimlerden Filistin çağrısı: Katliamı durdurun

Çatışmada 14. güne girilirken İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 100 hedefi vurduğu belirtildi.

The Times Of Israel'in haberine göre, saldırılarda, Hamas mensubu Emced Macid Muhammed Ebu Avde'nin öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail ordusunun 100 hedefe yönelik saldırısında "bir yeraltı tüneli, silah deposu ve Hamas'a ait çok sayıda komuta merkezini hedef aldığı" ifade edildi.

Bir camiyi de bombalayan İsrail güçleri, buranın "Hamas tarafından gözlem noktası ve hazırlık alanı olarak kullanıldığını" öne sürdü.

Filistinli yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4 bin 137'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 12 bini aştı.

Ünlü isimlerden destek mesajları

İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik hava saldırılarının ardından dünya genelinde ünlü isimler, Filistin'e destek mesajları paylaştı.

Hollywood oyuncusu John Cusack, uluslararası yardım kuruluşlarının Gazze'ye yönelik bağış kampanyasını X hesabına taşırken, çok sayıda paylaşımında İsrail'e, "Filistinlilere yönelik katliama son vermesi" çağrısında bulundu.

ABD'li oyuncu ve komedyen Aasif Mandvi ise Instagram hesabında, "ABD'nin siyasi tarihinde öyle bir noktaya geldik ki adaylardan birini Başkan seçeceğiz ve ortada bu soykırımın fonlanmasına karşı çıkacak tek bir aday dahi yok." açıklamasında bulundu.

Mandvi, ABD hükümeti ve uluslararası camiaya, bölgede ateşkes talebinde bulunma çağrısı yaptı.

ABD'li rap müzisyeni Soul Williams, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail hükümetine güvenmemekte neden bu kadar ısrarcıyız? Çünkü kendi hükümetimize güvenmeme konusunda tecrübeliyiz. Benim vatansever olmamı bekleyen Amerika, tıpkı kendi hükumetine karşı eleştirilerin antisemitist olduğunu düşünen İsrail gibi hayal dünyasında yaşıyor. İsrail hükümeti, kendi emellerine destek aradığı için o hastaneyi kendilerinin bombalamadığına inanmamızı bekliyor. Filistinlilerin bu vahşeti kendilerine uygulayacak kadar gaddar olduğunu düşünmemizi istiyor. Bu yüzden ilk başta Hamas'ı, Filistin Hükümeti karşısında cesaretlendirdiler. Netanyahu'nun stratejisi onu neredeyse hapse tıkacakken, hayallerindeki soykırımı cesurca hayata geçirmesini sağladı. ABD Başkanı ise onun yanında yer alıyor çünkü 'Ortada bir İsrail olmasaydı, bölgede bir tutunma noktası olarak biz onu oluştururduk'. Biz bu taktikleri görüyor ve reddediyoruz."

Londra'da yaşayan televizyon programcısı ve yapımcı Nadir Nahdi, ABD'deki Yahudi protestocuların Kongre binasında yaptığı oturma eylemine dair görüntüleri Instagram hesabına taşıyarak, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Ruffalo'dan bağış çağrısı

Hollywood oyuncusu Mark Ruffalo ise X hesabında "secure.avaaz.org" adresindeki Gazze'ye bağış kampanyasını, "Çocukların kanını dökmeyi bırakın" ifadesiyle paylaştı.

Lübnanlı müzisyen Salim Assaf, Instagram hesabında Gazze'de enkazın üzerinde oturan iki çocuğun fotoğrafını paylaşarak, "Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez." sözüyle Filistin'e destek verdi.

Orta Doğu ülkelerinde Karim Abedal Aziz, Sulaff Fawakherji, Monther Rayahneh, Mohamed Henedi, Kinda Alloush, Horeya Farghaly, Sherihan, Ahmed Helmy, Takla Chamoun ve Fifi Abdo gibi sanatçılar da sosyal medya paylaşımlarında Filistin'e destek açıklamalarında bulundu.

Sinemacılardan bildiri

Film Arası sinema dergisinin inisiyatifiyle bir araya gelen sinemacılar, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıya son vermesi için bildiri yayınladı.

Filistin'in dünyanın kanayan yarası haline geldiği ve son günlerde yeniden İsrail'in saldırılarına maruz kaldığı belirtilen bildiride, "Saldırılar sonucu çok sayıda çocuk ve kadının da aralarında bulunduğu, binlerce insan yaşamını yitirdi, daha fazlası da ağır yaralandı. İsrail dünyanın gözü önünde, tarihte eşi görülmemiş bir biçimde hastaneleri, ambulansları, yaralı taşıyan sağlık görevlilerini ve insanlıkça kutsal sayılan mabetleri bombalayarak hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği katliamlara imza atıyor. Bu bir savaş değil, soykırımdır." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, İsrail'in Filistinlilere soykırım yaptığı aktarılarak, "Bu bir savaş değil, soykırımdır. Bizler, aşağıda isimleri bulunan sinemacılar olarak, İsrail'i uyguladığı bu soykırımdan dolayı şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler, AB, Arap Birliği, Türkiye ve dünyanın muhtelif bölgelerinde faaliyet gösteren insan hakları dernekleri ile sorumluluk ve vicdan sahibi herkesi/her kesimi “ama”sız, “fakat”sız ve koşulsuz bu soykırımın durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hülya Koçyiğit, İsmail Hacıoğlu, Sinan Albayrak, Çiçek Dilligil, Müfit Can Saçıntı, Ayşen İnci, Birol Güven, Haluk Piyes, İsmail Güneş, Mahmut Fazıl Coşkun, ​​​​Nazan Kesal, Abdulhamit Güler​​, Ali Buhara Mete, Atalay Taşdiken, Atilla Engin, Baran Şükrü Babacan, Bekir Bülbül, Burak Haktanır, Ensar Altay, Faysal Soysal, Güven Adıgüzel ve Suat Köçer'in de aralarında bulunduğu, yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, görüntü yönetmeni ve sinema eleştirmenlerinden oluşan 98 kişi bildiriye imza attı.