Ünlü şarkıcının uçağı pistten çıktı: Kazada pilot öldü!
Ünlü heavy metal grubu Mötley Crüe’nun solisti Vince Neil’e ait N81VN tescilli Learjet 35 tipi uçak, ABD’de Phoenix-Scottsdale Havaalanı’nda kaza geçirdi. Grup üyelerinin olmadığı uçak, inişten sonra pistten çıkarak park halindeki bir başka özel jete çarptı. Kazada uçakta bulunan pilot hayatını kaybederken 4 yolcu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Arizona eyaletinde inişe gelen Learjet 35 tipi jetin iniş sırasında yaşadığı olayda uçağın teker koymasından kısa bir süre sonra pilot uçağın kontrolünü kaybetti.
Kayarak pist dışına çıkan uçak, park halindeki bir başka iş jeti Gulfstream G200’e çarptı.
Pilot hayatını kaybederken aralarında Vince Neil’in kız arkadaşının da olduğu 4 kişi yaralandı. Olay sırasında Neil’in uçakta olmadığı açıklandı.
Kaza sonrasında havaalanında uçuşlar geçici olarak durduruldu.