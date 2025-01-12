Vatikan'dan yeşil ışık: Eşcinsel erkekler de rahip olabilecek

Vatikan, eşcinsel erkeklerin artık rahip olmak için eğitim alabileceğinin sinyalini verirken, heteroseksüel rahipler için de geçerli olan bir kural olan "bekar kalma" şartını sundu.

İlgili gelişme, Papa Francis'in yıllık Noel konuşmasını yapmasından birkaç hafta sonra dün İtalyan Piskoposlar Konferansı'nın yeni kılavuzu açıklamasının ardından yaşandı.

2016 yılında yapılan bir açıklamada, "derinlemesine eşcinsel eğilimleri olan" erkeklerin rahip olamayacağı belirtiliyordu.

Euronews'in haberine göre, yeni kılavuzda artık rahip adayının cinsel tercihlerinin başvuru sürecinde dikkate alınması gerektiği ancak bunun yalnızca kişiliğin bir yönü olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Rehberde, "Eşcinsel eğilimlerden söz edilirken, ayırt etme gücünün yalnızca bu boyuta indirgenmemesi, her aday için olduğu gibi, bunun da genç kişinin kişiliğinin genel çerçevesi içindeki anlamını kavramak yerinde olacaktır" denildi.

Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin başı olarak görev yaptığı on yılı aşkın süre boyunca LGBT+ toplumuna karşı daha kabul edici bir tavır benimsemesiyle övgü toplamış, daha önce de "Eşcinsel olmak suç değildir" demişti.