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Yeni yönetim duyurdu: Suriye'deki tüm silahlı gruplar feshedildi

Suriye'deki yeni yönetim, ülkedeki silahlı grupların faaliyetlerini sona erdirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 20 silahlı grup feshedildi ve bu grupların üyeleri, oluşturulan yeni orduya katılacak.

Haber Merkezi
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Yeni yönetim duyurdu: Suriye'deki tüm silahlı gruplar feshedildi
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2011 yılından bu yana Esad rejimini devirmeye çalışan silahlı gruplar, Suriye'de feshedildi. Bu karar, başkent Şam'da düzenlenen bir törende duyuruldu. Törene, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de katılarak konuşmalarını gerçekleştirdi.

Grupların feshedildiği kararını ise, Askeri Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani duyurdu.

Abdulgani, rejim ordusunun da tamamen dağıtıldığını ve yeni temeller üzerine sıfırdan bir Suriye ordusunun inşa edileceğini kaydetti.

 Tüm milisler tasfiye edildi

Abdulgani, "Çeşitli kolları ve isimleriyle, devrik rejimin tüm güvenlik servislerinin ve tüm milislerin tasfiye edildiğini ve vatandaşların güvenliğini koruyan yeni bir güvenlik kurumunun oluşturulduğunu ilan ediyoruz. Ayrıca tüm askeri gruplar, siyasi ve sivil devrimci organlar feshedilmiş ve devlet kurumlarına entegre edilmiştir." dedi.

Yaklaşık 20 silahlı grubun bu kapsamda resmen feshedildiği ve bu grupların tamamının yeni kurulan ordu içerisine dahil edileceği belirtildi.

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