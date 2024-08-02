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Yunanistan'da virüs kâbusu: Bir haftada 5 can aldı

Türk turistlerin de tercih ettiği ülkelerden biri olan Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle son bir haftada 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Yunanistan'da virüs kâbusu: Bir haftada 5 can aldı
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında virüsün, ülkenin farklı noktalarında 6 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi. Bu ölümlerden 5'inin son bir haftada gerçekleşti.

Uzmanlar, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemini vurgulayarak virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela'da tespit edildiğine dikkati çekti.

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