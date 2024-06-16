Kurban Bayramı'nda Yunan adaları için vizede yoğunluk yaşandı

Kurban Bayramı’nda binlerce vatandaş tatil için memleketini tercih ederken bazıları yurt dışını tercih etti. Kapıda vize avantajıyla binlerce Türk vatandaşı Yunan adalarına gitmeyi planladı. Ancak yoğunluk artınca Yunan makamları başvuruları zamanında yetiştiremedi.

Evrakları kontrol edilemeyen yolcular Rodos'a geçemedi. Marmaris'te kaldı. Seyahat Acentası Yöneticisi Şükrü Tugay, "Çok yoğun olduklarını, bu kadar yüklü başvuruyu ellerinden geçirmeye vakitlerinin olmadığını, 270 kapı vizeli yolcunun 130 tanesinin gidemeyeceğini bize geç vakitlerde ilettiler. Mağduriyeti yaşayan yolcuların hepsinin feribot bileti var, kapı vize başvurusu var, karşı tarafta kalacakları rodos otel rezervasyonları var." dedi.

"Bazı ailelerin çocukları kabul edilmedi, aileler bölündü"

Seyahat acentası yetkilileri, geç saatte yapılan bildirim nedeniyle yolcuların mağrudiyet yaşadığını anlattı. NTV'nin haberine göre Şükrü Tugay, "Sadece Yunan tarafındaki acentadan gelen telefonla şu insanlar gelsin bu insanlar gelmesin diye bu iş olmaz. Resmi Yunan makamlarınca mühürlü, imzalı yazı istedik. Misafirler 3 saati aşkın süredir bekliyorlar. Bugün 6 hareket var. Hepsinde bu şekilde sorunlu yolcu var. Bazı aile çocuklarını kabul etmemişler, aileler bölündü. 270'in 130'u vize alamamış. Yoğunluk olunca 140'ta kesmişler." açıklamasında bulundu.