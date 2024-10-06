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Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Güven seviyesine adım adım ulaştık

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile açık iletişim kanalları sayesinde güven seviyesine adım adım ulaştıklarını söyledi. Yerapetritis, kıta sahanlığı ile Münhasır Ekonomik Bölge konularında görüşmelerin devam edeceğini, ancak anlaşmazlık durumunda mevcut iyi ilişkilerin korunmasına odaklanacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Güven seviyesine adım adım ulaştık
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Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerapetritis, iki ülkenin son 15 aydaki yakınlaşma sürecinde yeterli güven seviyesine açık iletişim kanallarıyla adım adım ulaştıklarını kaydetti.

İki ülke dışişleri bakanlarının kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) belirlenmesine yönelik kapsamlı görüşmelerin yürütülmesi için mevcut şartları değerlendirmeleri yönünde liderlerinden talimat aldıklarını belirten Yerapetritis, bu kapsamdaki tüm konuların Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kasımda Atina'ya yapması planlanan ziyarette ele alınacağını ifade etti.

"Dış politikanın karmaşık konularında ataletin genellikle zarara neden olduğu ispatlandı"

Yerapetritis, tarafların çerçevede anlaşamamaları halinde deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik görüşmeler devam etmese de ikili ilişkilerdeki mevcut iyi iklimi korumaya çalışacaklarını vurguladı.

Yunan Bakan, iki ülke arasındaki istişare görüşmelerine ilişkin çözüme yönelik aktif politika izlenmesinin gerekliliğine işaret ederek, "İstişari görüşmelerde 65. tura gitmeyi hedeflemiyoruz. 21 yıldır 64 tur istişari görüşmelerin ardından Türkiye ile bir müzakere seviyesine ulaşamadık ne içerik ne de süreç olarak. Bunun sonucunda genelde turun sonunda başından daha kötü bir noktaya vardık. Tarihi olarak dış politikanın karmaşık konularında ataletin genellikle zarara neden olduğu ispatlandı. Yalnız hareket faydalı bir eylem doğuruyor." dedi. 

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