  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler greve gitti
Takip Et

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler greve gitti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 48 saatlik grev başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler greve gitti
Takip Et

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde, Taksiciler Sendikasının çağrısıyla yapılan grev kapsamında taksiciler bugün sabah saat 06.00 itibarıyla çalışmayı durdurdu.

Grev cuma saat 06.00'ya kadar devam edecek.

Taksiciler, korsan taksicilik ile mücadele edilmesi, taksi ulaşımına benzeyen uygulamaların kontrol altına alınması, vergi oranlarının düşürülmesi gibi taleplerini dile getiriyor ve hükümetten sektörün sorunlarına çözüm bulmasını talep ediyor.

Bu ürünlere dikkat! Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık 13 zeytinyağı markasını ifşa ettiBu ürünlere dikkat! Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık 13 zeytinyağı markasını ifşa ettiEkonomi
Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte öne çıkan artış senaryosu!Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte öne çıkan artış senaryosu!Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Konut yatırımcısına en çok hangi iller kazandırdı? İşte enflasyona karşı galip gelen şehirler...Konut yatırımcısına en çok hangi iller kazandırdı? İşte enflasyona karşı galip gelen şehirler...Ekonomi

 

Dünya
Yunanistan'da işçi krizi: Sezona 80 bin personel eksiğiyle giriyor
Yunanistan'da işçi krizi: Sezona 80 bin personel eksiğiyle giriyor
Rusya'dan Trump'a "üçüncü dünya savaşı" uyarısı
Rusya'dan Trump'a "üçüncü dünya savaşı" uyarısı
İtalya: Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması kabul edilebilir bir seçenek değil
İtalya: Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması kabul edilebilir bir seçenek değil
Putin: Yeni küresel güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalı
Putin: Yeni küresel güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalı
Almanya mültecilerin aile birleşimini askıya almaya hazırlanıyor
Almanya mültecilerin aile birleşimini askıya almaya hazırlanıyor
Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına: Can kaybı 25’e yükseldi
Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına: Can kaybı 25’e yükseldi