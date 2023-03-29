Zelenskiy, Şi Cinping’i Kiev’e davet etti

Associated Press’in haberine göre Zelenskiy, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i ülkesine davet ederek, “Onu burada görmeye hazırız.” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana Zelenskiy ile görüşmeyen Şi Cinping, savaşının sonlandırılması için 12 maddelik bir barış planı sunmuştu.

Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak Moskova’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Şi Cinping'i Putin, 'Kendine çok iyi bak, sevgili dostum' diye uğurlamıştı.