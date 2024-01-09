Öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl tatilinin tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre belli oldu. Peki 2024 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 2024 yılı resmi tatilleri ne? İşte merakla edilen soruların yanıtları...

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

Derslerden bu yoğun ödev döneminden sıkılan öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl tatili belli oldu. 19 Ocak Cuma günü karneler alınacak ve yarıyıl tatili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2024 yarıyıl tatili 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü ise sona erecek.

2024 Yılı resmi tatil günleri

-1 Ocak Yılbaşı

-9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi

-10 Nisan Ramazan Bayramı 1.gün

-11 Nisan Ramazan Bayramı 2.gün

-12 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün

-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

-19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

-15 Haziran Kurban Bayramı Arefesi

-16 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

-17 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

-18 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

-19 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

-15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

-30 Ağustos Zafer Bayramı

-28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

-31 Aralık Yılbaşı gecesi

