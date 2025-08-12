5 ildeki öğrencilere 38 bin TL eğitim desteği verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2023-2024 döneminde eğitim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrenciler, aynı haklardan yararlanmaya devam edecek. Destek, ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf, ortaokul 7 ve 8’inci sınıf ile lise 11 ve 12’nci sınıf düzeylerinde geçerli olacak.

Destek tutarları:

İlkokul (3 ve 4. sınıf): 33.264 TL

Ortaokul (7 ve 8. sınıf): 38.880 TL

Ortaöğretim (11 ve 12. sınıf): 38.880 TL

Destek ödemeleri Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.