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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Haber Merkezi
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ALES giriş belgeleri erişime açıldı
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanacak 2024-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

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