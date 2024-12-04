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Ali Baklan’a Fahri Profesörlük unvanı

Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan’a Özbekistan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi tarafından ‘Fahri Profesör’ unvanı verildi.

Esra Özarfat
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Ali Baklan’a Fahri Profesörlük unvanı
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EKONOMİ (BURSA) - Başken Taşkent’te gerçekleştirilen seremonide Ali Baklan’a Fahri Profesör Diplomasını Özbekistan Spor Bakan Yardımcısı Shakhrullo Mahmudov ile Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Olgun Bekar birlikte verdiler. Törende konuşan Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan, “İş hayatımın her aşamasında eğitime büyük önem verdim. Biliyorum ki eğitim toplumların, ülkelerin temelini oluşturur” dedi.
Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili sürdürdüğü Fahir Konsolosluk görevinde de eğitim konusuna büyük önem verdiğini belirten Baklan, “Bilmenizi isterim ki, Bursa’daki üniversitelerde okuyan Özbek kardeşlerimle sık sık bir araya geliyor ve onlarla görüşüyorum. Özbekistan’da Türkçe eğitim verilmesi konusunda Sayın Büyükelçimiz ve Eğitim Ateşemizin destekleriyle çalışmalarımız oldu. Bu faaliyetlerim aralıksız devam edecektir” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra Özbekistan Spor Bakan Yardımcısı Shakhrullo Mahmudov ile Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Olgun Bekar, Ali Baklan’a Fahri Profesör Diplomasını verip cübbesini giydirdi ve ardından tebriklerini ilettiler.

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