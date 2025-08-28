Depremzede öğrencilerin özel öğrencilik hakkı uzatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, depremzede öğrencilerden Emre Turan’ın Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için özel öğrencilik hakkının uzatılmasını talep ettiğini belirtti.

"Bugünkü Yürütme Kurulumuzda bu konuyu görüşmüş ve karara bağlamıştık. Özel öğrencilik hakkının bir yıl süreyle daha uzatılmasına karar verdik" diyen Özvar, depremzede öğrenciler için müjdeyi böylece vermiş oldu.

Özvar mesajını, "Tüm öğrencilerimize ve Emre’ye selamlarımı iletiyor, başarılar diliyorum" sözleriyle sonlandırdı.