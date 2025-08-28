214 milyar liralık satışa aracılık yaptı, Proje GYF ile yeni yol haritası çizdi

MASTERTÜRK Grubu Başkanı Gökhan Taş’ın Kımız’daki danışmanı Arif Bayraktar, mesaj gönderdi:

MasterTürk, Hedef Portföy çatısı altında bir Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (PGYF) kurdu.

Gökhan Taş’la gayrimenkul sektörünü ve Proje GYF’leri konuşmak üzere buluştuk. Taş, önce MasterTürk Grubu’nun mevcut durumunu ortaya koydu:

MasterTürk bünyesinde 250 ofisi ile “Coldwell Banker Türkiye & Kıbrıs”, 110 ofisi ile “Century 21 Türkiye & Kıbrıs”, 70 ofisi ile “Era Real Estate Türkiye & Kıbrıs” ve “müzayede.com” var.

Gökhan Taş

430 ofis ve 5 bin danışman ile pazarda ilk sıralarda yer aldıklarını belirtti:

Halihazırda 30 bin portföye sahibiz. Yılda 70 bin gayrimenkul satışına aracılık ediyoruz.

Satışına aracılık yaptıkları gayrimenkullerin toplam değerini hesapladı:

2024 yılında toplam 214 milyar liralık gayrimenkul satışına aracılık yaptık. Bu yıl 350 milyar liralık satışa aracılık yapmayı hedefliyoruz.

Piyasadaki satış temposuyla ilgili saptamasını aktardı:

Şu an piyasada 8-10 milyon liraya kadar ve 50 milyon lira üstü değerdeki gayrimenkuller daha yoğun satışa konu oluyor. Ticari gayrimenkulde ise zorunluluktan satışlar görüyoruz.

Son 5 yılda gayrimenkulde değer artışına işaret etti:

Gayrimenkul 5 yıllık yüzde 1120 değer artışı ile en çok kazandıran yatırım alanı oldu.

Gayrimenkuldeki kriz yorumlarını anımsattı:

Bu yıl konut satışları geçen yılın yüzde 20-25 üzerinde seyrediyor. Konut satışları bu yılın sonunda 1.6 milyonu aşabilir.

Gökhan Taş, piyasa ile ilgili veri ve değerlendirmelerinin ardından Proje GYF konusuna geçti:

Hedef Portföy çatısı altında “Hedef Portföy MasterTürk Proje GYF”yi kurduk. Kodu “HMF” olarak belirlendi. Proje GYF’lerde alışıla gelmiş gayrimenkul getirisinin üzerinde fırsat sunulabiliyor.

İstanbul’daki TÜYAP Fuar Merkezi’nin ön tarafında satışa çıkardıkları projeyle ilgili şu bilgiyi verdi:

Projeden isteyen yatırımcı 1 milyon liralık fon alabiliyor, isteyen 2 milyon 830 bin lira ile daire sahibi olabiliyor.

Projenin yeriyle ilgili şu noktanın altını çizdi:

Projemiz yılın 33 haftasını dolu geçiren TÜYAP Fuar Merkezi ile metrobüs durağının yanında. Arsa değeri ekonominin canlı olduğu dönemlerde 27 milyon dolara kadar ulaşmış. Biz, birlikte olmanın gücüyle ekspertiz değerinin yüzde 75’ine anlaştık.

Arsanın 13 bin 848 metrekare olduğunu bildirdi:

Önceden alımla arsa maliyetinin yüzde 34-40 düşürebiliyoruz. 50 bin metrekarelik satılabilir alanımız hazır. Daha yeni yola çıktık ama 70’i aşkın yatırımcı şimdiden fona dahil oldu. 12’şer katlı 5 bloktan oluşan projede 1+1 daireler 74’er metrekare olacak.

Projedeki dairelerin “Living/Residence” konseptinde kiraya verilebilmesini sağlayacak şekilde hazırlıklar yaptıklarını kaydetti:

Bu konuda uluslararası bir marka ile anlaştık.

Proje GYF’de SPK denetiminin yatırımcı için güven sağladığını anımsattı:

İnşaat için de A veya B sınıfı müteahhitle anlaşma zorunluluğu var. Projenin tamamlanma sigortası için de Qucik Sigorta ile anlaştık.

“Hedef Portföy MasterTürk Proje GYF”nin büyüklüğünün 770 milyon lira olduğunu vurguladı:

SPK mevzuatı gereği fon, topladığı kaynağın yüzde 80’ini takvim yılı sonuna kadar gayrimenkule yatırmak zorunda. Bizim yatırım temmuzda başladı. 24 ayda inşaatın bitimini öngördük. 32 ayda da teslimi planlıyoruz.

GYODER’in Haziran ayında Ankara’da gerçekleşen zirvesinde yönettiğim panelde PwC Türkiye Kıdemli Vergi Müdürü Birim Saran, Lal Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz, Türkiye Sigortalar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar ile GYODER İcra Kurulu Üyesi Berna Sema Yiğit Sevindi konuşmuştu.

Panelde Proje GYF’lerle ilgili şu önemli mesajlar çıkmıştı:

Mevcut mevzuat ve düzenleyici sistemler çerçevesinde PGYF’ler yüzde 100 güvenli yatırım yapılarıdır.

PGYF’ler, özellikle gayrimenkul projelerinin finansmanında etkin bir “can suyu” işlevi görüyor.

“can suyu” Bina tamamlama sigortası, kentsel dönüşümün en önemli güvence mekanizması olarak görülüyor. PGYF’ler bu süreci hızlandıracak stratejik araçlar arasında yer alıyor.

2024 yılında 214 milyar liralık gayrimenkul satışına aracılık yapan MasterTürk Grubu’nun sektördeki tecrübesini Proje GYF’de de değerlendirmesi, GYODER zirvesinden çıkan mesajlarla örtüşüyor…

Şarap fabrikasını Istranca’nın zirvesine yapıyor, 2026’da bitecek

CHAMLIJA Şarapları’nın kurucusu Mustafa Çamlıca, geçen haziran ayında sosyal medyada paylaştı:

Istranca zirvesinin eteklerinde yepyeni bir şaraphane projesini başlattığımız için çok mutluyum.

Projenin ilk izin aşamasının beklediklerinden daha uzun sürdüğünü belirtti:

Neredeyse 3 yılı buldu. Yerden temizleme gibi ön inşaat çalışmasına başladık. Projemizde 1.2 hektarlık arazide 6 bin metrekare inşaat yer alıyor. Her şeyi 2026’da bitirmeyi bekliyoruz.

Çamlıca, Temmuz ayı başlarında birkaç fotoğraf eşliğinde son durumu paylaşımıyla ortaya koydu:

Istranca zirvesi Mahya Tepesi ve Yüksek Istranca’nın diğer yüksek tepeleri Karaman ve Fatmakaya’ya çok yakın olacağız. İğneada sahiline 60 kilometre mesafemiz var.

Kurudere Baraj Gölünün tam batılarında olduğunu vurguladı:

Dört bir yanımız orman. Yaz ayları ortalama nem yüzde 70, ortalama hava sıcaklığı 21 derece.

Büyükkarıştıran’da sanayi sitesinde üretimini sürdüren Chamlıja, 2026 yılında şaraphaneyi Istranca’ya, kendi bağlarının içine taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyor…