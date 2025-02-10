  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Ek ders ücretlerine düzenleme Resmi Gazete'de
Takip Et

Ek ders ücretlerine düzenleme Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ek ders ücretlerinin, haftanın hangi gününde verildiğine bakılmaksızın artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödeneceği düzenlendi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ek ders ücretlerine düzenleme Resmi Gazete'de
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 6'ncı maddesine, "657 sayılı Kanun'un 176'ncı maddesiyle belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenir" fıkrası eklendi. 

İki üniversitede iki yeni fakülte açılacakİki üniversitede iki yeni fakülte açılacakEğitim

 

İş insanı Asil Nadir hayatını kaybettiİş insanı Asil Nadir hayatını kaybettiGündem

 

Eğitim
İki üniversitede iki yeni fakülte açılacak
İki üniversitede iki yeni fakülte açılacak
Yeşil Okullar Projesi Gaziantep'te başlıyor
Yeşil Okullar Projesi Gaziantep'te başlıyor
Kayseri’nin ilk Klasik Sanatlar Akademisi Talas'ta kuruluyor
Kayseri’nin ilk Klasik Sanatlar Akademisi Talas'ta kuruluyor
YÖK’ten üç aşamalı plan! Açık öğretime sınır geliyor
YÖK’ten üç aşamalı plan! Açık öğretime sınır geliyor
Bakan Tekin açıkladı: YKS'de değişiklik olacak mı?
Bakan Tekin açıkladı: YKS'de değişiklik olacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den müfredat açıklaması: Değişiklikler yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den müfredat açıklaması: Değişiklikler yapılacak