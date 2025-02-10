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İş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir, bir süredir tedavi gördüğü Lefkoşa'daki Kolan British Hastanesi'nde 83 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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İş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti
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Kolan British Hastanesi'nde 4 Şubat'tan bu yana tedavi gören ve son döneminde yoğun bakıma alınan 83 yaşındaki iş insanı Asil Nadir'in yaşamını yitirdiğine dair haberi eşi Nur Nadir sosyal medya hesabından paylaştı.

AA muhabirinin ulaştığı hastane yetkilileri de Nadir'in bugün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini belirterek, kesin ölüm raporunun hazırlandığını ifade ettiler.

Geçen hafta durumu kritikleşen Nadir için hastane tarafından kan bağışı çağırısında bulunulmuştu.

Asil Nadir kimdir?

KKTC'nin Lefke kentinde 1 Mayıs 1941'de doğan iş insanı Asil Nadir, 20'li yaşlarında ailesi ile birlikte İngiltere'ye taşınarak burada konfeksiyon sektörüne girdi.

Bir dönem İngiltere'nin Polly Peck şirketinin hisselerini satın alan Nadir, bu şirket üzerinden gıda, elektronik ve hizmet alanlarında faaliyet gösterdi.

Türkiye’de elektronik ve medya alanlarında yatırımları olan Asil Nadir, Güneş ve Günaydın gazetelerini de satın almıştı.

Bir dönem ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi olan, birçok gazetecinin yetişmesine de olanak sağlayan Kıbrıs Gazetesi’ni de kuran Nadir hakkında "zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla İngiltere’de dava açılmış ve hapse mahkum edilmişti.

Nadir, 1993 yılında 3,5 milyon pound kefaletle serbest bırakılmasını ardından kendisine ait özel uçağıyla KKTC'ye kaçmış, hakkındaki suçlamalardan aklanmak için 2010’da kendi arzusuyla İngiltere’ye geri giderek hakim karşısına çıkmıştı.

İngiltere'de 2011 yılında Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl hapse mahkum edilen Nadir, 4 yıl hapis yattıktan sonra cezasının geriye kalanını çekmesi için Türkiye'ye gönderildi.

Asil Nadir, Türkiye'ye tarafından 2016 yılında serbest bırakılmasıyla birlikte KKTC'ye dönmüştü.

 

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