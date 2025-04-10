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Hakkari Üniversitesi'nde eğitime 2 gün ara verildi

Hakkari Üniversitesi, kentte etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle 10-11 Nisan 2025 (Perşembe-Cuma) tarihlerinde eğitime iki gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Hakkari Üniversitesi'nde eğitime 2 gün ara verildi
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Üniversite Senatosu'nun 9 Nisan 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, üniversitenin tüm birimlerinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Kararda, öğrenci ve personelin güvenliğinin ön planda tutulduğu vurgulandı. Üniversiteden yapılan açıklamada, ayrıca hamile çalışanlar, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ya da kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yetkililer, hava şartlarının yakından takip edildiğini belirterek gelişmelere göre yeni bilgilendirmelerin yapılacağını ifade etti.

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