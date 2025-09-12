  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
Takip Et

İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmanın ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla kayyum ataması yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
Takip Et

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karar gereği, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek ve temsil etmek üzere YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Avukat Mehmet Çiçek’in kayyum olarak atandığı belirtildi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/49 Değişik İş Sayılı dosyada verilen 12.09.2025 tarihli kararı gereği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu EK-11. Maddesi gereğince Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek ve temsil etmek üzere YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Av. Mehmet Çiçek kayyım olarak atanmıştır. Bu doğrultuda Üniversitemizin mütevelli heyetinin görevi sonlandırılmıştır.

Üniversitemizin mütevelli heyetinin yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen heyet 12.09.2025 tarihi itibarıyla göreve başlamış bulunmaktadır. Akademik ve idari kadromuz ile çalışanlarımızın haklarına herhangi bir zarar gelmeksizin Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden, aksamadan devam edecektir. Hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari çalışanlarımızın hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

İzmir polis merkezine silahlı saldırı: 9 kişi tutuklandıİzmir polis merkezine silahlı saldırı: 9 kişi tutuklandıGündem

 

Borsa İstanbul’dan endeks değişikliği duyurusuBorsa İstanbul’dan endeks değişikliği duyurusuBorsa Haberleri

 

Eğitim
Bakan Yusuf Tekin'den 12 yıllık zorunlu eğitim açıklaması: Şikayetler geliyor
Bakan Yusuf Tekin'den 12 yıllık zorunlu eğitim açıklaması: Şikayetler geliyor
SKD Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle SustainHUB Academy’nin 2. dönemi başlıyor
SKD Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle SustainHUB Academy’nin 2. dönemi başlıyor
ÖSYM duyurdu: Özel Yetenek Sınavı tercih işlemleri başladı
ÖSYM duyurdu: Özel Yetenek Sınavı tercih işlemleri başladı
MEB duyurdu: Türkiye geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
MEB duyurdu: Türkiye geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
Bakan duyurdu: KYK başvuru sonuçları açıklandı
Bakan duyurdu: Yurt başvuru sonuçları açıklandı
e-YDS başvuruları başladı
e-YDS başvuruları başladı