Borsa İstanbul’dan endeks değişikliği duyurusu

Borsa İstanbul, 1 Ekim 2025’ten itibaren geçerli olacak endeks değişikliklerini duyurdu.

Borsa İstanbul, endekslerde yapılacak dönemsel değişiklikleri duyurdu. Yapılan açıklamaya göre BIST 30 Endeksi’nde önemli bir revizyon gerçekleşti. Endeksten CIMSA payları çıkartılırken, yerine Destek Finansa Faktoring’in payları dahil edildi. Yedek pay listesinde ise Oyak Çimento, ÇİMSA ve Vakıflar Bankası bulunuyor.

BIST 100 Endeksi’nde de dikkat çeken değişiklikler yapıldı. DAP Gayrimenkul, Eczacıbaşı İlaç, Pasifik Teknoloji, Trabzonspor ve TUKAŞ payları endekse eklendi. Buna karşılık Lila Kağıt, Alfa Solar Enerji ve Smart Güneş Enerjisi payları endeksten çıkarıldı.

Borsa İstanbul’un duyurusunda, söz konusu değişikliklerin 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren uygulanacağı ve yıl sonuna kadar geçerli olacağı bilgisi paylaşıldı. Bu değişikliklerin endeks bazlı yatırım fonları ve portföyler üzerinde yeniden dengeleme etkisi yaratması bekleniyor.

