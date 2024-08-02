  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. MEB, 81 ilde okul öncesi etkinlikleri düzenleyecek
Takip Et

MEB, 81 ilde okul öncesi etkinlikleri düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmak ve çocukların potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MEB, 81 ilde okul öncesi etkinlikleri düzenleyecek
Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, okul öncesi eğitimin çocuğun hayatındaki önemini vurgulamak, toplumun okul öncesi eğitime yönelik farkındalığını artırmak, aile, çocuk ve okul işbirliğini güçlendirmek amacıyla yurt genelinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlüklerince ağustosta "okul öncesi etkinlikleri" gerçekleştirilecek.

Festival havasında düzenlenecek etkinliklerde, aile-çocuk etkileşimini sağlayan, çocukların geleneksel ve evrensel sanat türü ve tekniklerini tanımalarına, kendi özgün uygulamalarını yapabilmelerine fırsat tanıyan sanat atölyeleri ve çeşitli bilim atölyeleri kurulacak.

Atölyelerin yanı sıra şenliklerde fiziksel faaliyetlerin ön planda olduğu açık hava etkinlikleri ile geleneksel çocuk oyunlarına yer verilecek.

Etkinliklerde, okul öncesi eğitimin önemi konusunda ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri de yapılacak.

2 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...2 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor? Instagram ne zaman açılacak?Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor? Instagram ne zaman açılacak?Teknoloji
Zeytinyağında kanser tehlikesi: Yeni düzenleme geliyor...Zeytinyağında kanser tehlikesi: Yeni düzenleme geliyor...Ekonomi
Vergi avantajı sona erdi, KKM’ye stopaj geldi: Yatırımcı TL mevduata yönelir mi?Vergi avantajı sona erdi, KKM’ye stopaj geldi: Yatırımcı TL mevduata yönelir mi?Ekonomi

 

Eğitim
Açık kaynak araçlar eğitimde fırsat eşitliği sunuyor
Açık kaynak araçlar eğitimde fırsat eşitliği sunuyor
Açık öğretim ücretlerine zam geldi
Açık öğretim ücretlerine dev zam!
YÖKDİL sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
YÖKDİL sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
Son dakika... MEB duyurdu: LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Son dakika... MEB duyurdu: LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
ÖSYM devreye girdi! 8 öğrenci yeniden YKS'ye girdi
ÖSYM devreye girdi! 8 öğrenci yeniden YKS'ye girdi
Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! "ÜNİ-VERİ"nin kapsamı genişletildi
Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! "ÜNİ-VERİ"nin kapsamı genişletildi