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MEB açıkladı! İlkokul ve ortaokullarda ‘yaşam becerileri’ projesi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni projeyi duyurdu. 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında; ilkokul ve ortaokullarda projesi uygulanacak. Uygulama kılavuzları yayımlandı.

Haber Merkezi
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MEB açıkladı! İlkokul ve ortaokullarda ‘yaşam becerileri’ projesi başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul ve ortaokullarda ‘yaşam becerileri’ projesini hayata geçiriyor.

Öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlâkî bakımdan çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla geliştirilen ve uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında MEB, "Yaşam Becerileri" uygulamasını devreye alacak. 

Problem çözme yeteneğini geliştirecek

Projeye göre topluma uyumlu, toplumsal yaşama etkin olarak katılan, problem çözme yeteneği gelişen ve bu şekilde günlük yaşamda karşılaştığı problemlerin üstesinden gelebilen, geleceğin yaşam koşullarına hazır bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Tüm okullarda yaşam becerileri projesi uygulanacak

Bu doğrultuda, öğrencilerin öğrenme serüveninde toplumla bütünleşmesi, günlük yaşam becerilerini edinerek bilinçli, verimli ve planlı bir yaşam sürmeleri, toplumla sağlıklı bir bağ kurmaları ve toplumsal hayata etkin katılım sağlamaları amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokullarda "Yaşam Becerileri" projesi uygulanacak.

 MEB’ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Yaşam Becerileri" yaklaşımı, öğrencilerin hayatlarını bilinçli, verimli ve planlı bir şekilde sürdürmeleri için gerekli olan temel becerileri kazandırmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, öğrencilere yalnızca teorik bilgi sağlamakla kalmıyor, onları günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla basa çıkabilecek donanımlı bireyler olarak yetiştiriyor. 

Okul temelli esnek bir yaklaşımla çevrenin ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek proje faaliyetleri ile öğrencilere bilinçli, verimli ve planlı bir yaşam sürmeleri için gerekli temel beceriler kazandırılacak.”

Etkinlik kitapları ve uygulama kılavuzu erişime açıldı

"Yaşam Becerileri" projesinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan "Uygulama Kılavuzu" ile sürece katkı sağlaması düşünülen örnek etkinliklerin yer aldığı "Yaşam Becerileri İlkokul Etkinlik Kitabı" ve " Yaşam Becerileri Ortaokul Etkinlik Kitabı" erişime sunuldu.

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