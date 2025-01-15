MEB duyurdu! Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul yarıyıl tatili etkinlik kitapları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yarıyıl tatili için etkinlik kitapları yayımladı. Öğrencilerin yarıyıl tatilinde eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, aileleri ve arkadaşlarıyla kaliteli vakit geçirmelerine destek olmak amacıyla ilkokul ve ortaokul kademeleri için "etkinlik kitapları", okul öncesi kademesi için ise "aile-çocuk etkinlik takvimi" hazırlandı.

Dijital içeriklerle zenginleştirildi

Yarıyıl Tatili Etkinlik Kitabı "15'te 15", ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ailesi ve arkadaşları ile kaliteli ve eğlenceli şekilde vakit geçirmesi için dijital içeriklerle zenginleştirilerek oluşturuldu.

Kitaplarda öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayacak temalar ve konular, zengin içeriklerle sunuldu. Oyunlar aracılığıyla öğrencilerde merak, akıl yürütme, keşfetme, konsantrasyon, görsel algıyı ve hafızayı güçlendirme, problem çözme, analiz yapma, ileriye dönük düşünme ve strateji geliştirme, günlük hayatta karşılaşılan sorunları çözme becerilerini geliştirmek hedeflendi.

Oyunlar tasarlandı

Öğrencilerin sanat ve estetik algılarını geliştirmek, millî kimliğimizin devamlılığını ve geçmişle bağımızı sağlayan kültürel mirasımızı tanımak ve tanıtmak, "sabır, saygı, çalışkanlık, dostluk, sorumluluk ve tutumlu olma" gibi değerlerimizi pekiştirmek için oyunlar tasarlandı, Türkçe ve İngilizce şarkılar bestelendi ve şiirlerden yararlanıldı.

Öğrencilerin dinleme ve anlama becerilerini geliştiren içeriklerin yanında dikkat arttırıcı içerikler de kullanıldı.

Okul ile ev arasındaki devamlılığın desteklenmesi amaçlanıyor

Okul öncesi dönemdeki çocuklar için yarıyıl tatili, okul içinde öğrendiklerini günlük yaşam becerilerine aktarmak için önemli bir fırsattır. Bu kapsamda yarıyıl tatilinde; çocuklara sunulan öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesi, aile ile geçirilen zamanın niteliğinin artırılması ve okul ile ev arasındaki devamlılığın desteklenerek çocukların edindiği bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanmasına yönelik "Okul Öncesi Eğitim Yarıyıl Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi" hazırlandı.

Günlük etkinlik önerileri sunuldu

Bu takvim ile ailelerin ara tatil dönemi boyunca çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirebilmeleri için günlük etkinlik önerileri sunuldu. Takvimde yarıyıl tatili süresince her gün için farklı etkinlik, tekerleme, şarkı ve oyunlara yer verildi.

"15'te 15" İlkokul Yarıyıl Etkinlik Kitabı için tıklayın

"15'te 15" Ortaokul Yarıyıl Etkinlik Kitabı için tıklayın

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