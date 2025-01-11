Okullarda yarıyıl tatili başlıyor! 20 milyon öğrenci karne alacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim derecesindeki okullar Cuma günü yarıyıl tatiline giriyor. 20 milyondan fazla öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen 16 gün tatil yapacak.

Dönem Sonu Faaliyet Haftası düzenlenecek

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi biterken öğrencilerin hem eğlenceli hem de sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklerle öğretici zaman geçirmeleri amacıyla 13-16 Ocak tarihleri arasında "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" düzenlenecek. Etkinliklerin tümü, Bakanlıkça e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'nde "merkezî etkinlik" olarak tanımlandı. Okullar, "Sosyal Etkinlik Girişi Ekranı/Merkezi Etkinlikler" bölümünden bu etkinlikleri seçerek etkinliği gerçekleştiren öğrenci/öğrencilerin bilgilerini modüle işleyecek. e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'ne yapılan veri girişleri, öğrencilerin sosyal etkinlik içerikli karnelerinde de yerini alacak. Bilgi yarışmalarından yetenek paylaşım saatine, hitabet oyunlarından sergilere, sosyal sorumluluk çalışmalarından, belgesel ve animasyon gösterilerine birçok etkinliğe yer verilen planlamalarla öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlanıyor.

Yarıyıl tatili için son ders zili çalacak

2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te ders başı yaptı. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024'te yapıldı. 18 Kasım'da yeniden ders başı yapan öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karne alarak yarıyıl tatiline girecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.