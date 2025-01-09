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CHP, MEB ile Ülkü Ocakları arasındaki protokolün iptali için dava açtı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokolün iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Haber Merkezi
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CHP, MEB ile Ülkü Ocakları arasındaki protokolün iptali için dava açtı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP milletvekilleriyle mahkeme önünde yaptığı basın açıklamasında, "Türkiye'de eğitim, geleceğimizin inşasında en önemli alanlardan biri. MEB, CHP Gençlik Kolları ile protokol imzalamış olsaydı bu da çok büyük bir yanlış olurdu. Hiçbir siyasi partinin eğitim kurumlarının içerisinde eğitim vermesi düşünülemez." değerlendirmesinde bulundu.

Protokolün hukuki açıdan aykırılıklar barındırdığını öne süren Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Protokolde, bu işbirliği mahiyetindeki kursların ne olacağı belirtilmemiştir. Bakanlık, tek başına bu kursları verebilecek niteliğe sahiptir. Buna rağmen protokol yapılması, Bakanlığın açıkça bir zümreye imtiyaz sağlamasıdır. Protokol, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 'Milli eğitim hizmeti Türk vatandaşları istek ve kabiliyetleriyle Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir' hükmüne aykırıdır."

Basın açıklaması sonrasında başvuru dilekçesi, CHP heyeti tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne teslim edildi.

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