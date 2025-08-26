MEB duyurdu: Özel okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında yeni eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Şehit ve gazi çocukları ile korunan çocukların yerleştirme işlemleri tamamlandı

Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların başvuru ve yerleştirme işlemleri Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan modül üzerinden gerçekleştirildi.

Yerleşenlerin oranı yüzde 97 oldu

Ücretsiz okumak için tercihte bulunanların yüzde 99.5'i tercihlerinden birine yerleşti. İlk tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 80, ilk üç tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 97 oldu.

Özel okul kayıtları 26 Ağustos'ta başlıyor

Yerleşen öğrencilerin ücretsiz öğrenci kontenjanından faydalanabilmeleri için 26 Ağustos - 1 Eylül 2025 tarihleri arasında ilgili özel okula kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Yerleştirildiği okula kayıt yaptırmayan öğrenciler, ücretsiz okuma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Öğrenim süresince ücretsiz yararlanacaklar

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme doğrultusunda, şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar özel okullarda servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetlerden öğrenim süresince ücretsiz yararlanabilecek.

Özel okullarda boş kontenjanlar açıklanacak

Bakanlık tarafından yapılan yerleştirme sonucunda özel okullarda boş kalan ücretsiz öğrenci kontenjanları 2 Eylül 2025 tarihinde e-Okul üzerinden yayımlanacak. Bu kontenjanlara yapılacak ücretsiz yerleştirme işlemleri ise valiliklerce tamamlanacak.

