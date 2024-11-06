MEB’ten mesleki eğitim adımı: 6 ilde Sektörel Mükemmeliyet Merkezi kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan mesleki eğitime yönelik yeni adım geldi. Mesleki ve teknik eğitim ile sektör arasındaki bağın sürekli kurulması ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin devamlılığı sağlanmak suretiyle mesleki ve teknik eğitim alanında kalitenin daha da artırılması amacıyla Türkiye genelinde 6 ilde 15 "sektörel mükemmeliyet merkezi (SMM)" kuruldu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce kurulan mükemmeliyet merkezleri, mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişim faaliyetlerini koordine etmek ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla faaliyet gösterecek. Bu sayede merkezlerin, eğitim kalitesini artırarak Türkiye'nin eğitim hedeflerine ulaşmasına önemli katkılarda bulunması amaçlanıyor.

Mesleki gelişim takip edilecek

Kurulan 14 SMM, belirlenen 25 pilot alanda öğretmenlerin eğitim ihtiyaç analizlerini düzenli bir şekilde yaparak mesleki gelişimlerini takip edecek. Ayrıca, bir SMM ise mesleki matematik, mesleki yabancı dil ve mesleki fen bilimleri alanlarında sürekli mesleki gelişim faaliyetleri düzenleyecek.

Sektörle iş birlikleri ve sürekli eğitim

Sektörel mükemmeliyet merkezleri, sektörle iş birliği yaparak öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarını belirleyecek ve son teknolojik gelişmelerle işbaşında eğitim faaliyetlerini eşleştirerek oluşturulan etkili eğitim modeline katkı sağlayacak. Bu merkezler, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyerek eğitim alanındaki güncel gelişmelere adapte olmalarını sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca Avrupa Birliği, Avrupa ve Asya Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası fon kaynaklarına erişim imkânı bulunan SMM'ler sayesinde öğretmenler için kapsamlı mesleki gelişim projeleri gerçekleştirilecek.

Eğitim diplomasisi ve uluslararası iş birlikleri

SMM'ler, Millî Eğitim Bakanlığın eğitim diplomasisi faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacak potansiyele sahiptir. Özellikle Balkanlar, Asya ve Afrika ülkelerine yönelik ikili iş birliği anlaşmaları çerçevesinde, Türk öğretmenlerin uluslararası platformlarda eğitim vermesi planlanmaktadır. Bu sayede ülkemizin mesleki ve teknik eğitim alanındaki deneyimlerinin paylaşılmasına ve uluslararası alanda tanınırlığın artmasına katkıda bulunacaktır.

SMM seçim süreci

SMM seçim sürecinde, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) verileri analiz edilerek Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri belirlendi. Seçim kriterleri arasında her alanda sürdürülebilirlik, ulusal ve uluslararası projelerde etkinlik, ulaşım imkânları ve yeterli ekipman bulunma durumu gibi unsurlar yer alıyor. SMM kurulumu için gerekli malzeme ve ekipman teslimatları tamamlandı.

Ankara, İstanbul ve Bursa'da bilgilendirme toplantıları yapıldı

Sektörel mükemmeliyet merkezlerinin gelecekteki faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan bilgilendirme toplantıları Ankara, İstanbul ve Bursa illerinde gerçekleştirildi. Bu toplantılara Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri, il müdürleri ve SMM temsilcileri katılarak mevcut çalışmalar ve geleceğe yönelik stratejiler değerlendirildi.