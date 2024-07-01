MİT akademisi başvuru şartları 2024: Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü başvuruları nasıl yapılır

Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü başvuruları resmen başladı. MİT Akademisi 2024/2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi lisans programına başvurular 26 Haziran'da başlamıştı. MİT içerisinde çeşitli görevlerde yer alacak görevlilerin belirlenmesi adına açılan Akademi başvuru şartları ve detayları merak konusu. Peki MİT Akademesi başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar...

MİT AKADEMESİNİ BAŞVURU ŞARTLARI 2024

Akademi bünyesinde açılan lisansüstü programlara sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek.

Başvuracak adayların en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından en az 2,5 genel ağırlıklı not ortalaması ile mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları ve ALES'ten (SÖZ/EA/SAY) en az 75 puan almaları gerekiyor.

Adaylarda, İngilizce YDS ya da e-YDS'den en az 80 ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından en az bu puanın muadili bir puan almaları şartı da aranıyor.

Adayların programlara başvururken bir niyet mektubu da sunması gerekiyor.

Asgari koşulları sağlayan adaylar, yazılı bilimsel sınav ve mülakat sınavlarına girecek. Adaylar arasında ağırlıklı puan hesaplamasına göre en yüksek puana sahip ilk 15 öğrenci, programa asil olarak kayıt hakkı elde edecek.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMESİNİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli İstihbarat Akademisinden yapılan açıklamaya göre, başvurular 5 Temmuz'a kadar "basvuru.mia.edu.tr" adresinden alınacak. Sadece lisansüstü eğitim verilecek Akademi'de ilk sene iki yüksek lisans programına öğrenci alımı yapılacak.

MİLLİ İSTİHBARAT (MİA) AKADEMESİ NEDİR?

Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye'nin istihbarat birimi olan Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) bağlı olarak çalışan bir eğitim kurumudur. Bu akademi, MİT mensuplarının ve diğer güvenlik personelinin istihbarat, güvenlik ve savunma alanlarında ileri düzeyde eğitim almalarını sağlar. Milli İstihbarat Akademisi, ulusal güvenlik stratejilerine katkıda bulunmak, gelişen tehditlere karşı etkili çözümler üretebilmek ve personelin mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla çeşitli eğitim programları ve kurslar sunar.