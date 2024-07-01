Sinan Ateş neden öldü? İlk duruşma Ankara'da! Sinan Ateş nereli, kim öldürdü?

Son yılların en çok konuşulan cinayeti. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, MHP Milletvekili İsmet Büyükataman ile yakınlığı ile biliniyordu. Ayrıca arkadaşları ve ocakta bulunan dava arkadaşları Ateş'i oldukça seviyor ve saygı duyuyordu. Ancak her ne olduysa iki arkadaşıyla birlikte Ankara Çankaya'da yolda yürürken saklanmış Eray Özyağcı'nın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Ve Sinan Ateş dosyasında bugün bir tarih yaaşnıyor. Elde edilen bulgular, deliller bugün ilk kez Sinan Ateş davasında paylaşılacak. Peki Sinan Ateş neden öldü, kim öldürdü? İşte Sinan Ateş hakkında merak edilen tüm detaylar....

SİNAN ATEŞ NEDEN ÖLDÜ?

Ülkü Ocakları Başkanlığını 2019 2020 yıllarında yürüten Sinan Ateş, Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ülkü Ocakları başta olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi çevresinde çok fazla seviliyordu. Ancak önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ülkü Ocakları Başkanlığı'ndan alınması ve ardından gelen tehdit mesajları onu diken üstünde tutmaya yetmişti.

Wikipedia.org sitesinde yer alan bilgilye göre, Ölümü, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları ile yakından ilişkilendirildi. Tutuklanan veya göz altına alınan kişiler arasında; bir Milliyetçi Hareket Partisi il yöneticisi, bir eski Ülkü Ocakları yöneticisi ve iki polis yer aldı.

SİNAN ATEŞ'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Ankara Çankaya'da, akrabası Selman Bozkurt ile 1465. sokakra ilerleyen Ateş, bir aracın arkasına saklanan Eray Özyağcı'nın silahlı saldırısına uğradı. İlk kurşundan sonra yere yığılan Sinan Ateş, hastaneye kaldırılsa da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Vurulduğu anda belindeki silahı alan akrabası ve arkadaşı Eray Özyağcılar'a ateş ettiyse de olan Sinan Ateş'e olacaktı.

SİNAN ATEŞ NERELİ?

Sinan Ateş, 1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin Yukarımusalar köyünde dünyaya geldi. Babası Balıkesir, annesi ise Giresun'un Güce ilçesine bağlıdır. MHP kökenli bir ailenin yetiştirdiği Ateş'in babası da 12 Eylül öncesindeki çatışmalarda etkin rol oynamıştı.

SİNAN ATEŞ'İN EŞİ AYŞE ATEŞ KİMDİR?

Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022 tarihinde 5 kurşun yiyerek öldürülmesinin ardından eşi Ayşe Ateş, hem televizyon programlarına çıkarak hem de siyasi liderlerle buluşarak konuyu gündemde tutmayı başarmıştır. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği Ayşe Ateş, cinayet sonrası sosyal medya üzerinden de etkin bir şekilde gündem yaratmıştır. Çiftin Bengisu ve Banuçiçek isminde iki kız çocuğu bulunmaktadır.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

Sinan Ateş, 1984 doğumlu, akademisyen ve siyasetçidir. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) çeşitli görevlerde bulunmuş, özellikle Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak dikkat çekmiştir. Türkiye'nin milliyetçi kesimleri arasında tanınan bir isim olan Ateş, akademik çalışmalarının yanı sıra siyasi faaliyetleriyle de bilinir.