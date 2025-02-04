NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu: Ara eleman sorunu Konya’da çözülüyor

NEÜ, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek adına önemli adamlar atmaya devam ediyor. Üniversitenin geleneksel hale gelen Basın Buluşmasında konuşan NEÜ Rektörü Cem Zorlu, yaptıkları çalışmalarla, sanayinin ihtiyacına yönelik açılan programlar ve Aday Mühendislik Uygulaması hakkında bilgi verdi.

Yüksek atama kriterleri sayesinde akademik personelin kalitesinin de arttığını ifade eden Zorlu, hedeflerinin Türkiye’de ilk 5, dünyada da ilk 500 üniversite arasına girmek olduğunu söyledi.

“Ara eleman sorununu çözüyoruz”

Üniversite-sanayi işbirliğinin önemli örnekleri arasında yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi ile KOS arasında imzalanan protokolle kurulan NEÜ KOS Teknik Bilimler MYO’da Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı, Döküm Programı, Kaynak Teknolojisi Programı ve Türkiye’de ilk olan CNC Programlama ve Operatörlüğü Programı bulunduğunu söyleyen Zorlu, “Sanayini ihtiyacına yönelik seçilen ve müfredatları üniversite-sanayi işbirliği işe hazırlanan dört program mevcut. Bu sayının yine sanayinin ihtiyacı göz ününde bulundurularak ilerleyen yıllarda 10’a kadar çıkmasını planlıyoruz. Öğrencilerimiz üniversite sıralarından daha çok sanayi içerisinde yetişiyor. Sanayinin ara eleman sorunu Necmettin Erbakan Üniversitesi sayesinde, Konya’da çözülüyor. Ayrıca, yüksekokulda öğrenim gören öğrenciler için iş garantisi ve eğitim burslarının verilmesi de gündemimizde” şeklinde konuştu.

“Eli tornavida tutan mühendis yetiştiriyoruz”

Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak “sanayiden uzak mühendisler yetişiyor” algısını yıkmak amacıyla aday Mühendislik uygulamasını hayata geçirdiklerini aktaran Rektör Cem Zorlu, “Tıp alanında uygulanan intörn uygulamasını, mühendislik alanında da uyguluyoruz. Son sınıftaki başarılı öğrencileri intörn mühendis olarak firmalarla eşleştiriyoruz. Öğrencilerimiz bir yıl boyunca fakültelerine gelmeden sanayide eşleştiği firmanın bir mühendisiymiş gibi çalışıyor, tecrübe ediniyor. ’Eli tornavida tutan mühendisler’ yetişiyor. Bu şekilde öğrencilerimiz tecrübe kazanarak hayatı daha doğru bir şekilde hazırlanmış oluyor. Yaptığımız araştırmalara göre de firmalarda intörn mühendis olarak çalışan öğrencilerimizin yüzde 70'i aynı firmada istihdam ediliyor" dedi.