Okullar ara tatile giriyor! 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk tatili 9 gün sürecek

Okullarda ilk ara tatil başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, milyonlarca öğrenci cuma günü çalacak son ders ziliyle birlikte 9 gün süreyle ara tatile yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 8 Kasım Cuma günü başlıyor. İlk ara tatilde öğrenciler 15 Kasım tarihine kadar okula ara verecek. Yaklaşık 20 milyon öğrencinin dinlenme fırsatı bulacağı ara tatil, hafta sonlarının da dahil edilmesiyle 9 gün sürmüş olacak.

Yarıyıl tatili ocak ayında

Senenin ilk karnelerinin alınacağı yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

MEB okulların kapanacağı tarihi duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulan takvime göre, ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. 20 Haziran'dan sonra 3 ay sürecek yaz tatili başlayacak.