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Okullarda ikinci ara tatil 28 Mart'ta başlıyor

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 28 Mart'ta başlayacak.

Haber Merkezi
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Okullarda ikinci ara tatil 28 Mart'ta başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci için ikinci ara tatil 28 Mart Cuma günü başlayacak.

Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan'da ders başı yapacak.

3 Şubat Pazartesi başlayan 2024-2025 ikinci eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.

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