Okullarda ilk ara tatil başladı! MEB öğrenciler için etkinlik rehberi hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler bugün itibariyle ara tatile başladı.

Yaklaşık 20 milyon öğrencinin birinci dönem ara tatili, 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 15 Kasım Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

Öğretmeler ara tatil seminerlerini online yapacak

Öğretmenler, ara tatil seminerlerini 11-15 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

Birinci dönem 17 Ocak’ta bitecek

Bu senenin eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Yaz tatili 20 Haziran’da

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü son bulacak.

9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.

MEB ara tatil etkinlikleri hazırladı

Millî Eğitim Bakanlığınca, öğrenmelerin ara tatilde desteklenmesi, velilerin öğrenme süreçlerinde rol alması ve çocukları ile nitelikli zaman geçirmesi amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "oyun", "deney" ve "sanat" gibi kategorilerde çeşitli etkinliklerin yer aldığı "Arada 1 Tatil Dergisi" erişime açıldı.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Arada 1 Tatil Dergisi"nde ailelere 11-15 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatil dönemi boyunca çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirebilmeleri için etkinlik önerileri sunuldu.

Dijital oyun bağlantılarına da yer verildi

Dijital ortamda hazırlanan dergide, EBA'da yer alan içeriklere yönlendirmeler yapılarak dijital oyun bağlantılarına da yer verildi.

İlkokul öğrencileri için, "Atatürk'ün anıları", "söz varlığımız" "robotik kodlama" gibi konularda içerikler hazırlandı.

Eğlenirken öğreten çeşitli etkinliklerin hazırlandığı dergide matematiğin eğlenceli oyunlarından biri olan "kendoku" anlatıldı, bulmacalar ve sanat etkinlikleri yer aldı.

Ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan dergide ise Anıtkabir ile çeşitli müzelere sanal gezintiler, geri dönüşüm ve sıfır atık farkındalığını artıracak etkinlikler ile "siber güvenlik" üzerine eğitsel oyunlara yer verildi.

Okul öncesi öğrencileri için ara tatil etkinlik takvimi

Ayrıca ara tatilde evde aile ile geçirilen zamanın niteliğinin artırılması, öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesi amacıyla okul öncesi öğrencilere yönelik hazırlanan "Aile ve Çocuk Ara Tatil Etkinlik Takvimi" de erişime açıldı.

Etkinlik takviminde, ara tatilde bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanmasına yönelik etkinlikler yer aldı.

"Atatürk'ü Anıyorum" içeriklerinin detaylı anlatıldığı takvimde, çocukların aileleri ile doğada zaman geçirmesi için "doğa zamanı", ailece evde yapılacak bir etkinlik veya bir oyunun yer aldığı "etkinlik zamanı" bölümleri yer aldı.

Çocukların aileleriyle birlikte yapabilecekleri "ailemle mutfaktayım", "origami", "bilimsel keşif" gibi başlıklarda etkinlikler hazırlandı.