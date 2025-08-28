ÖSYM duyurdu: 2025-KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2025-KPSS "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava giriş belgelerine "https://ais.osym.gov.tr" adresinden erişim sağlanabilecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınavına giriş belgelerini erişime açtı.
KPSS A Grubu sınavı 7 Eylül'de
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Eylül'de uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Aday İşlemleri Sistemi'nden belgeler alınabilecek
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.