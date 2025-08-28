  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. ÖSYM duyurdu: 2025-KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Takip Et

ÖSYM duyurdu: 2025-KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

2025-KPSS "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava giriş belgelerine "https://ais.osym.gov.tr" adresinden erişim sağlanabilecek

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ÖSYM duyurdu: 2025-KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınavına giriş belgelerini erişime açtı.

KPSS A Grubu sınavı 7 Eylül'de

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Eylül'de uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Aday İşlemleri Sistemi'nden belgeler alınabilecek

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladıDikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladıEğitim
Okul kıyafeti alışverişi giyim sektörünü canlandırdı! Fiyatta rekabet avantajı öne çıkıyorOkul kıyafeti alışverişi giyim sektörünü canlandırdı! Fiyatta rekabet avantajı öne çıkıyorEkonomi

 

Eğitim
Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı
Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı
179 kişi eksi netle üniversiteye yerleşti: Hangi bölümler öne çıktı?
179 kişi eksi netle üniversiteye yerleşti: Hangi bölümler öne çıktı?
Depremzede öğrencilerin özel öğrencilik hakkı uzatıldı
Depremzede öğrencilerin özel öğrencilik hakkı uzatıldı
YKS şampiyonlarının tercih ettiği bölümler belli oldu
YKS şampiyonlarının tercih ettiği bölümler belli oldu
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı
Kâğıt atıkları doğada çözünebilir saksıya dönüşecek
Kâğıt atıkları doğada çözünebilir saksıya dönüşecek