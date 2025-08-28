Okul kıyafeti alışverişi giyim sektörünü canlandırdı! Fiyatta rekabet avantajı öne çıkıyor

Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla hız kazanan okul kıyafeti alışverişi, giyim sektörünü hareketlendirdi.

Okul ihtiyaçları raflara çıktı

2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala veliler ve öğrencilerin okul kıyafeti alışverişi hız kazandı. Okullara yönelik hazırlanan eşofmandan pantolona, tişörtten gömleğe, kravattan çoraba kadar birçok ürün raflarda yerini almaya başladı.

Üretim talebi karşılamak için çalışıyor

Birçok okulun, bu yıl daha sade kıyafetler tercih etmesi de velilerin alışverişlerini daha rahat yapmalarına imkan sağlıyor. Üretim yerleri de artan talebi karşılamak adına, çalışmalarını hızlandırıyor.

Okul alışverişi hareketlendi

Okul kıyafeti sektörü, okulların açılmasına kadar kalan sürede hareketliliğin devam etmesini ve sezonu başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

"Kıyafet seçeneğinin fazla olması rekabeti artırıyor"

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Hayati Akbaba, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, okul kıyafeti alışverişlerinde son 2 haftadır artış yaşanmaya başladığını söyledi.

Sektör olarak hazırlıklarını önceden tamamladıklarını bildiren Akbaba, alışverişte yaşanan artış hızının, okullar açılıncaya kadar devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Piyasada rekabet koşulları fiyatları aşağıya çekti

Akbaba, Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda, okulların artık çok detaylı kıyafetler belirlemediğini anımsatarak, "Bu durum hem sektörün hem de velilerin yüzü güldürdü. Artık daha basit ve sade kıyafetler tercih ediliyor. Böylece hem üretim kısmı rahatlatıyor, hem de velilerin kendi bütçelerine uygun alışveriş yapmaları sağlanmış oluyor. Ayrıca kıyafet seçeneğinin fazla olması nedeniyle piyasada rekabet koşulları oluşuyor." diye konuştu.

"Velilerimiz ürünleri yedekli alıyor"

Özellikle düz ve tek renk modellerde satışların oldukça arttığına dikkati çeken Akbaba, ara kademe grupları olarak isimlendirilen 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıf öğrencilerine yönelik alışverişlerin yoğunlaştığını aktardı.

Akbaba, satışların artacağına dair sinyali geçen hafta aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Okulların yakın zamanda açılacak olması, sektörümüzü her yıl olduğu gibi bu yıl da hareketlendirdi. Esnafımız bu hareketlilikten oldukça memnun. Tüketicilerimiz, kendi bütçelerine uygun alışverişleri yapmaya başladı. Hatta çoğu veli, alışverişini tamamladı. Hafta sonları, yoğunluklar oluşmaya başladı. Bu hafta, giderek artan satış ivmesi göreceğiz. Velilerimiz ürünleri, bir daha alışveriş yapmakla uğraşmamak veya kirlendiğinde değiştirmesinin rahat olması adına yedekli alıyor. Bu yıl özellikle polo yaka tişörtlerde ve 'basic' diye nitelendirdiğimiz rahat pantolonlara olan ilgi arttı."