Kırtasiye fiyatları cep yakıyor, satışlar beklenenin altında: Veliler ve esnaf şikâyetçi

Eğitim-öğretim yılının başlamasına iki hafta kala kırtasiyelerde hareketlilik gözlemleniyor. Veliler, kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışından şikâyet ederken, kırtasiyeciler ise satışların beklentilerin altında kalmasından ve bazı büyük marketlerde kırtasiye ürünlerinin satılmasından yakınıyor. Ortalama olarak ilkokul çantaları 4 bin TL, ortaokul ve lise çantaları ise 6 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Masrafların kalite tercihine göre değiştiğini söyleyen bir yurttaş, “Bir öğrenciyi giydirmek 3 bin, 3 bin 500 lira civarında tutuyor. Kırtasiyeyi de katarsak bir çantayı doldurmak aileleri yeterince yoruyor. Fiyat araştırması yapıyorum, bütçeme en uygun neresiyse oradan alıyorum. Fiyatlar geçen yıla göre daha yüksek. Garanti iki katı var. Tek çocukta zorlanıyorum. 2-3 çocuğun olduğunu düşünemiyorum bu fiyatlarla” dedi.

"Masraflar git gide artıyor”

Bir başka yurttaş ise kırtasiyelere oranla daha uygun olduğu için toptancılardan alışveriş yaptığını belirterek, “Okul masraflarımız artıyor. Bayağı zorlanıyoruz ama buralardan alışveriş yapmak daha ekonomik oluyor. Görerek almak adına internet yerine burayı tercih ettik. Her şeyde olduğu gibi kırtasiye fiyatlarında da artış oluyor. Bu sene de zorlanıyoruz. Her sene zorlanıyoruz. Masraflar git gide artıyor. En çok fiyat artışı boya kalemlerinde var” ifadelerini kullandı.

"Geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 50 civarında artış var"

Yurttaşlar kırtasiye fiyatlarının yüksekliğinden dert yanarken kırtasiyeciler ise satışların düşüklüğünden dert yandı. Ankara Ulus’ta kırtasiyecilik yapan bir esnaf, “Satışlarımız çok durgun. Daha sezon başlamadı. İnsanlar 'çok yüksek' diye fiyatlardan şikâyetçi oluyor ama biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 50 civarında artış var. Müşteri yok, artış var. Sezonun açılmasını bekliyoruz. İlkokul dersek her şeyi ile birlikte bir çanta 4 bine dolar. Ortaokul ve lisede ise 5 bin lirayı bulur” diye konuştu.

"Bir okul çantasını doldurma maliyeti ortalama bin 900 küsur lira"

Kırtasiyeler pahalı olduğu için yurttaşın toptancılardan alışveriş yapmaya başladığını belirten toptancı Yasin Başaran, “Sezon yeni başlıyor. Kırtasiye ürünlerinde zam oranı yüzde 21 gibi oranla enflasyonun da altında kaldı. Bir okul çantasını doldurma maliyeti ortalama bin 900 küsur lira. Dışarıdaki kırtasiyelere göre fiyatlarımız biraz daha uygun olduğu için vatandaşlar buraya yöneliyor. Sezon öncesi şu anda beklediğimiz gibi gidiyor dersem yalan olur. Beklentimizin altında seyrediyor. Çünkü ‘üç harfli’ marketler çok büyük zarar veriyor” dedi.