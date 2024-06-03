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ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları, 3 Haziran ile 12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak. ALES başvuruları, ÖSYM'nin adresi üzerinden yapılacak.

Haber Merkezi
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ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı
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ÖSYM’den yapılan duyuruya göre, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

Sınava başvurular, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/2 Kılavuzu’nda yer alıyor.

 

ALES/2 başvuru duyurusu

Yayımlanan duyuruda; "2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 3 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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