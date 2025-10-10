Sanka Okulları 25 yaşında

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “SANKO Okulları’ndan mezun olan öğrencilerimiz, bizi, şehrimizi ve ülkemizi dünyanın her yerinde gururla temsil ediyor” dedi.

SANKO Okulları’nı 25 yıl önce Gaziantep’ten dünyaya açılan bir eğitim ekolü olma vizyonuyla kurduklarını anımsatan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“SANKO Okulları öğrencilerimiz hem ulusal hem de uluslararası düzeyde elde ettikleri akademik ve sportif başarılarla bizleri gururlandırıyor. Hayali gerçekleştirmek böyle bir şey. Hayatta isteyip de yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yeter ki azimle, sabırla, ısrarla o konunun üzerinde durmadan çalışın.

Evlatlarını, canlarını bize teslim eden velilerimize, yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve SANKO Okulları’nın başarısına emek verip katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

Danışma Kurulu Onursal Başkanı Jülide Konukoğlu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“SANKO Okullarını kurarken sadece fiziki açıdan mükemmel bir okul kurmaya odaklanmadık bir yandan her bölümüyle her kademesi ile donanımlı bir okul kurmaya çalışırken diğer yandan eğitim öğretim modellerimizi modern dünyaya en uygun şekilde öğrencilere sunmak için çalıştık.

Danışma kurulu başkanlığı görevimi 20 yıl severek sürdürdüm. Hâlâ, ilk gün benimsediğimiz ilkeler doğrultusunda eğitim-öğretim politikamızdan ödün vermeden sürdürdüğümüz yolculuğumuz 25. yılına ulaştı. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Zeynep Konukoğlu, 25 yıl önce büyük bir cesaret ve inançla atılan adımın, bugün binlerce öğrencinin, öğretmenin, velinin hayatına dokunan köklü bir eğitim kurumuna dönüştüğünü söyledi.

“Kurucularımız Gaziantep’in sanayideki başarısını eğitimde de aynı seviyeye taşımak istediler” diyen Konukoğlu, şunları kaydetti:

“Çünkü şunu çok iyi biliyorlardı ki, bir şehri ve ülkeyi ileri götürecek, kalkındıracak olan asıl güç, yetişmiş insan gücüdür. Bugün geriye dönüp baktığımızda, onların bu vizyonun ne kadar doğru olduğunu çok net görüyoruz.

SANKO Okulları’nda eğitimi sadece akademik bilgiyle sınırlamadık. Öğrenciyi merkeze alan, öğrencinin sosyal, duygusal, sanatsal ve sportif yönlerini geliştiren bir eğitim anlayışı benimsedik. Bir çocuğa dokunmak bir şehre dokunmaktır. Bir öğrenciye ışık olmak, bir ülkenin yarınlarına ışık olmaktır. Bizim en büyük sorumluluğumuz Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir. Geçtiğimiz 25 yılda binlerce öğrencimizin başarılarına şahit olduk. Akademik alanda, sanatta, sporda ulusal ve uluslararası başarılar elde ettiler. Yurt dışında düzenlenen yarışmalarda birincilik kürsüsüne çıkan, üniversitelerde en zorlu bölümlere kabul edilen, alanlarında öncü olan mezunlarımız bizler için gurur kaynağıdır.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı da kendisine emanet edilen her bir öğrencisini yaşam farkındalığı yüksek, açık fikirli, etik değerleri gelişmiş, yaşadığı şehre, vatanına ve bayrağına aşık, yüreği Atatürk sevgisiyle dolu, ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştiren SANKO Okulları’nın artık 25 yaşında olduğunu belirtti.

Okulun kurucularına ve tüm çalışanlarına teşekkür eden Asyalı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İlk günden bugüne Özel SANKO Okulları’na güvenerek bizlere evlatlarını emanet eden değerli velilerimizin güveni bizim en büyük sermayemizdir. Her bir velimize, kurumumuza duydukları güven için tüm içtenliğimle teşekkür ederim. 25 yıl boyunca öğrenme yolculuğu Sanko Okullarından geçen sevgili öğrencilerimize, 4 duvarımızı okul yapan, binamıza ruh katan, varlıklarıyla, çalışkanlıklarıyla ve başarılarıyla biz eğitimcileri yaptığımız işe her sabah tekrar tekrar inandıran gelmiş geçmiş tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyor ve kucaklıyorum.”

Programda ayrıca, okulun kuruluşu ve gelişiminin anlatıldığı “25. Yıl Belgeseli”nin de gösterimi yapıldı.

Katılımcılar

SANKO Okulları’nın 25’inci yıl galasına, Gaziantep Vali Yardımcıları Bülent Uygur, İlker Uygur, Mehmet Berk, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Aslansoy, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu İhratçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, okul yöneticileri ve davetliler katıldı.