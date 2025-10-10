ODEON Turizm, kalite ve müşteri memnuniyetini global düzeyde taçlandırdı

Turizm sektörünün öncü şirketlerinden ODEON Turizm, kalite yönetim sistemlerindeki liderliğini uluslararası alana taşıyarak önemli bir başarıya imza attı. Coral Travel Group’un ilk iştiraki olarak 33 yıldır destinasyon hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirket, Türkiye operasyonlarının ardından, Mısır, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, İspanya, Tayland ve Vietnam'daki toplam 22 ofisini de kapsayan geniş sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı. Bu kapsamlı denetimlerin sonucunda, dünyanın önde gelen bağımsız belgelendirme kuruluşu Bureau Veritas tarafından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikalarıyla belgelendirildi.

ODEON Tours Destinasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) Ozan Somaklar, sertifikaları ODEON Turizm’in Antalya’daki merkezinde düzenlenen törenle Bureau Veritas Türkiye Genel Müdürü Orhan Yılmaz’dan aldı.

Ozan Somaklar, törende yaptığı konuşmada “ODEON Turizm olarak, 33 yılı aşkın tecrübemizle Türk turizmine öncülük etme misyonumuzu, kalitemizi ve müşteri memnuniyetimizi uluslararası standartlarda tescilleyerek taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'den başlayarak, Mısır'dan Vietnam'a uzanan ve toplam 22 ofisimizi kapsayan bu geniş sertifikasyon süreci, sadece operasyonel bir başarı değil, aynı zamanda sürekli gelişim felsefemizin ve koşulsuz müşteri odaklılığımızın global bir taahhüdüdür. Aldığımız ISO 9001 ve ISO 10002 belgeleri, artık hizmet kalitemizin ve müşteri deneyimi yönetimimizin dünya standartlarında olduğunun en somut kanıtıdır. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için yarattığımız değeri, bu uluslararası sertifikalarla daha da yukarı taşıyacağız” dedi.

Sürekli gelişim yolculuğu globalleşiyor

ODEON Turizm, Türkiye’de seyahat acenteciliği hizmetlerinin tamamını kapsayacak şekilde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesi alan ilk şirketlerden biri olarak 2001 yılından bu yana kalite yolculuğuna kararlı biçimde devam ediyor. Şirket, sürekli gelişim ilkesiyle yıllar içinde, Coral Seyahat A.Ş. ve diğer iştiraklerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 39001 Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi gibi farklı standartları da benimseyerek uygulamış, bazılarında belgelendirmeye gitmiştir. Odeon Turizm, bu sistemleri grup şirketleri genelinde uygulayarak sürekli gelişim kültürünü tüm operasyonlarına yaymayı hedefliyor.

Kalite ve müşteri deneyimi artık dünya standartlarında

Yeni alınan bu sertifikalarla birlikte ODEON Turizm, tüm iş süreçlerinde kaliteyi ve müşteri odaklılığı en üst düzeyde tutma taahhüdünü uluslararası boyuta taşıdı. ISO 9001 belgesi, şirketin tüm operasyonlarını kalite odaklı yürüttüğünü ve sürekli iyileştirme kültürünü benimsediğini ortaya koyarken; ISO 10002 belgesi ise müşteri şikayetlerinin uluslararası standartlarda, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yönetildiğini belgeliyor.

Bureau Veritas’ın gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde, ODEON Turizm'in kalite yönetimi, müşteri odaklılık, şeffaflık ve risk yönetimi alanlarındaki uygulamaları üst düzeyde başarılı bulundu. Bu başarı, şirketin müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma ve yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.