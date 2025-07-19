  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
Takip Et

YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarını erişime açtı. Cevap kağıtları ve aday cevaplarına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişilebilecek.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
Takip Et

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Haziran'daki 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'daki 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru yanıtları ile değerlendirme sonuçları, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsüne, işaretlemelerine, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen yanıtlarına ve doğru cevaplara erişebilecek.

Ayrıca aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaraları tıklandığında her soru için açılan yeni pencerede, soru kökü, cevap seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile soruya adayın verdiği yanıt görüntülenebilecek.

İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösteriliyor.

Son dakika... 2025 YKS sonuçları açıklandı: Tercih işlemleri 30 Temmuz-11 Ağustos arasında yapılacakSon dakika... 2025 YKS sonuçları açıklandı: Tercih işlemleri 30 Temmuz-11 Ağustos arasında yapılacakEğitim
YKS şampiyonu Nizip'ten çıktı: İşte 2025 YKS şampiyonlarıYKS şampiyonu Nizip'ten çıktı: İşte 2025 YKS şampiyonlarıEğitim

 

Eğitim
YKS Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kardeşi de LGS birincisi
YKS Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kardeşi de LGS birincisi
YKS şampiyonu Nizip'ten çıktı: İşte 2025 YKS şampiyonları
YKS şampiyonu Nizip'ten çıktı: İşte 2025 YKS şampiyonları
Son dakika... 2025 YKS sonuçları açıklandı: Tercih işlemleri 30 Temmuz-11 Ağustos arasında yapılacak
YKS sonuçları açıklandı: Tercih işlemleri ne zaman yapılacak?
Ara tatilin 10 Kasım’a denk gelmesi tepki çekti! MEB'den açıklama geldi
Ara tatilin 10 Kasım’a denk gelmesi tepki çekti! MEB'den açıklama geldi
MEB açıkladı: Bayram ile ara tatil çakıştı, öğrenciye ek tatil yok
MEB açıkladı: Bayram ile ara tatil çakıştı, öğrenciye ek tatil yok
YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı