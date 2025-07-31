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YKS tercih süreci yarın başlıyor

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih dönemi başlıyor. Adaylar, tercihlerini 1-13 Ağustos arasında, ÖSYM’nin internet sitesinden yapabilecek.

Haber Merkezi
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YKS tercih süreci yarın başlıyor
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi 1 Ağustos'ta başlayacak.

Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek.

Tercih sürecinde adaylara rehberlik edecek Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu ise 30 Temmuz’da yayımlanacak. Adaylar tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapacak.

Yükseköğretim kurumları için tercih süreci 13 Ağustos'ta sona erecek.

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun "osym.gov.tr" adresinde bugün ve yarın yayımda olacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

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