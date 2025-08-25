YÖK Başkanı açıkladı: Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin, "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu" dedi.
YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu.
"İlk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı"
Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı" ifadelerine yer verdi.
Sevgili adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin https://t.co/EXcUL9JdSh internet adresinden öğrenebilirsiniz.— Erol Özvar (@erolozvar) August 25, 2025
