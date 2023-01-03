1 litre rakının KDV'li maliyeti 391 lirayı aşacak

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklamasıyla birlikte, alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarındaki otomatik artış oranları da belli oldu. Yeni oranlarla birlikte 1 litre rakının KDV’li maliyeti 71 liralık artışla 391 liraya çıkarken, 1 paket sigaranın vergi maliyeti 17,5 kuruş arttı.

Geçen yılın ikinci yarısında YİÜFE yüzde 22,29 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları da bu oranda artırıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı da enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ÖTV III sayılı listedeki içki ve sigaraların ÖTV oran ve tutarlarını yüzde 22,29 oranında artırarak güncelledi.

İçki ve sigaradan alınan ÖTV oranın yüzde 22,29 oranında artırılmasıyla birlikte, bunların maliyet artışları da belli oldu.

1 paket sigaranın vergisi 19,36 lira

EKONOMİ gazetesinin yaptığı hesaplamalara göre 1 paket sigaranın asgari maktu vergisi 3.53 liralık artışla 15,83 liradan, 19,36 liraya çıkarıldı.

Sigarada vergi hesaplaması çok karışık bir yöntemle yapılıyor.

Sigaradaki ÖTV hem asgari maktu vergi olarak hem de maktu vergi olarak hesaplanıyor. 1 adet sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,7916 liradan, 0,9680 liraya çıkarıldı. 1 paket sigaranın asgari maktu vergisi ise 15,83 liradan, 19,36 liraya yükselmiş oldu.

Maliye, sigara için satış fiyatının yüzde 63’ü oranında vergi alıyor ve bu tutara paket başına maktu vergiyi ekliyor. Ancak maktu vergi eklenmiş hali, asgari maktu vergi tutarından az olamıyor. Başka bir ifade ile sigara için hesaplanan yüzde 63’lük vergi oranı artı paket başına 0,9618 liralık maktu vergi tutarının toplamı 19,36 liradan az olamayacak.

Türkiye’de ortalama 1 paket sigara 30 liradan satılıyor. Bunun yüzde 63’üne karşılık gelen 18,9 liraya 0,9618 liralık maktu verginin eklenmesiyle sigaranın vergisi 19,86 liraya oluyor.

Bu durumda 1 paket sigaranın üreticisi için vergi yükü 17,5 kuruş artmış oldu, (Asgari maktu vergi doğrudan tahsil edilmiyor, hesaplanan verginin en az olabileceği tutarı gösteriyor.

Sigaranın ortalama satış fiyatı 30 lira ve bundan alınan vergi (18,9 lira) ile paket başına 0,9618 liralık maktu verginin eklenmesiyle bulunan 19,86 lira, 19,36 liralık asgari maktu vergi tutarından yüksek olduğu için bu yönüyle sigara üreticilerinin maliyetinin bu kaleminde bir değişiklik olmayacak. Maliyet sadece 17,5 kuruş yükselecek (paket başına alınan maktu vergi tutarı kadar).

1 litre rakı 391 lira 21 kuruşa çıktı

Saf alkolün litre başına asgari maktu vergi tutarı 602 liradan 736 liraya yükseldi. Yüzde 45 alkol oranıyla üretilen rakının ÖTV matrahı ise 331,54 liraya çıktı. Bu tutara yüzde 18’lik KDV’nin (59,67 lira) eklenmesiyle birlikte, 1 litre rakının KDV’li maliyeti 391 lira 21 kuruşa çıkmış oldu. 1 litre rakının KDV’li fiyatı değişiklik öncesi 319,91 liraydı. Böylece otomatik zamla birlikte 1 litre rakının KDV’li fiyatında 71,29 liralık artış gerçekleşmiş oldu.