10 AVM hasar gördü kalanlar barınak oldu

Yener KARADENİZ/İSTANBUL

Türkiye tarihinin en yıkıcı depreminin etkili olduğu 10 ilde faaliyet gösteren 35 AVM’nin 10’u hasar gördü. Söz konusu yapılarda ciddi bir hasar oluşmadığını, tavanlarda kısmen dökülmeler yaşandığını aktaran Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından AVM’lerin açılıp açılmayacağına karar verileceğini söyledi. Aktaş, kalanların ise barınak olarak depremzedelere açıldığını ve afetzedelerin her türlü ihtiyaçlarının da bu AVM’lerce karşılandığını aktardı.

160 AVM kan ve yardım toplama merkezi oldu

Sadece bölgedeki değil, diğer illerdeki AVM’ler de deprem için seferber olmuş durumda. Kimisi yardım kimisi kan toplama merkezine dönüşürken bir kısmı da arama-kurtarma ekipleri oluşturarak bölgeye sevk etti. AYD Başkanı Altaş, “160 AVM, AFAD ile koordineli olarak yardım toplama merkezi olarak hizmet veriyor. Yine bunların bir kısmı kan bağış merkezi olarak destek vermek amacıyla stant alanı tahsis etti. Bir kısmı da Kızılay’dan yönlendirme bekliyor. Bölgede uygun olan AVM’ler de gece barınma ihtiyacı için kapılarını açtı. 24 saat açık olan bu yapılar ziyaretçilere çorba, sıcak içecek, yiyecek hizmeti veriyor. AVM yatırımcıları tarafından bölgeye çok sayıda bakanlık tarafından belirlenen ihtiyaç kolileri, vinç, ekskavatör, jeneratör, aydınlatma kulesi ve konteyner de iletildi” dedi.

14 aşevi 15 gün yemek dağıtacak

AVM’ler sadece bulundukları bölgelerde değil, kurdukları aşevleri vasıtasıyla deprem bölgesinde ulaşılması zor kısımlarında da yer alıyor. Hüseyin Altaş, ilk günden bu yana aşevleri için çalışma başlattıklarını aktararak “Yardım toplamada bir zorluk yok. Bu yardımların nokta olarak iletilebilme sorunu var. Burada da şu an AVM haricinde 14 aşevi açtık. Her birinde 3 bin ile 5 bin arasında günlük yemek çıkıyor. Bunları 15 gün hizmet verecek şekilde planladık. Çok ünlü aşçılarımız bu aşevlerine depremzedeler için bölgeye gitti. Hiç gidilemeyen Avşin, Samandağ, Nurdağı gibi ilçeler var. Mesela Samandağ’a ilk giden ekibiz ve bir kilisenin bahçesinde yemek dağıtımı yapıyoruz. Biz şu anda yeme içme ve barınmaya odaklandık. AYD olarak bu zor süreçte vatandaşların yanında olmak ve ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Üyelerimiz bölgeye atanan koordinatör valiler ve AFAD ekipleri ile koordineli olarak bölgeye yardımlarını ulaştırmayı sürdürecek” diye konuştu.