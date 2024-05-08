120 ülkeden 30 bin yabancı IDEX için İstanbul’da

1 milyar dolarlık ekonomik hacme ulaşan ağız sağlığı ve diş malzemeleri sektörünün küresel vitrini olarak nitelendirilen IDEX İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Ekipmanları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

Fuarın açılışına Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Ahmet Güleç, Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Tarık İşmen, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Yönetim Kurulu, (TİTCK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) temsilcileri ve sektör paydaşları katılım gösterdi. ‘Türkiye’de en fazla yabancı ziyaretçi ağırlanan ihtisas fuarı’ unvanını elinde bulunduran fuarda 160’ı yabancı olmak üzere toplamda 600 firma son teknoloji ürünlerini dünyaya sergileyecek. Dört gün sürecek olan fuar için 120 ülkeden yaklaşık 30 bin yabancı sektör profesyoneli kayıt yaptırdı. Toplamda ise 90 bin ziyaretçinin IDEX İstanbul’u ziyaret etmesi bekleniyor. Hem tedavi sürelerini kısaltan hem de diş hekimlerinin işini kolaylaştıran yapay zeka tabanlı son teknoloji ürünler başta olmak üzere ağız sağlığı ve dental malzemelere ilişkin ‘Made in Turkiye’ etiketli yerli ürünler İstanbul’dan dünyaya lanse ediliyor.

İhracatta hedef 1 milyar dolar

Fuarın açılışında konuşan Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, sektördeki yerli üretim oranının son beş yılda yüzde 8'den yüzde 25 seviyesine ulaştığına vurgu yaptı. Uçar,” 2023’ü, bir önceki yıla oranla yüzde 40 artışla 350 milyon dolar ihracatla kapattık. Bu yıl ihracatta yine en az yüzde 40’lık artış hedefliyoruz. 2028’de ise ihracatımızı 1 milyar dolar seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olacağız. Sektörümüz yerli üretim yenilikçi ürünlere yatırımlarını sürdürüyor. Bugün implant ürünlerinde yüzde 70, endodonti alanında ise yüzde 50 yerlilik oranına ulaştık. Geçen yıla oranla yüzde 50 büyüyen IDEX İstanbul’da bu yıl en az 400 milyon dolarlık ticaret hacmi yakalamayı hedefliyoruz. Ziyaretçi sayısı ve metrekare baz alındığında Almanya’da iki yılda bir düzenlenen IDS’ten sonra dünyanın en büyük ikinci fuarı olma başarısını yakaladık. Bu başarıda en büyük pay sahibi üretici firmalarımız. Türk ve yabancı hekimler, IDEX’te gerçekleştirecekleri uygulamalı kurslar ve sempozyumlarda yeni tedavi yöntemlerinin ipuçlarını İstanbul’dan verecek. İstanbul, diş tedavilerinin yanı sıra gülüş estetiği ve diş beyazlatmada dünyanın çekim merkezi olmaya aday.” ifadelerini kullandı.

TİM Başkanvekili Ahmet Güleç ise, dental sektörün katma değeri yüksek ihracata ciddi katkı sağladığına değinerek şu ifadeleri kullandı: “Bugün Türkiye’nin küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1,06. Dünyada ayak basmadık ülke bırakmak istemiyoruz. Çatı STK’sı olan bir sektör yenilikçi üretim yapıyor demektir. Bu bağlamda yerli üretim oranını son 5 yılda yüzde 8’den yüzde 25’ler seviyesine çıkarma başarısını gösteren dental sektörümüzü ve DİŞSİAD’ı tebrik ediyorum. Sağlık, eğitim ve gıda insanların temel ihtiyaçları. Bu alanlarda güçlü alt yapı yatırımları yapan ülkeler dünya ticaretinde de söz sahibi oluyor. Yabancı ziyaretçi sayısı yüksek olan fuarlar sayesinde İstanbul’u da tanıtmış oluyoruz.”