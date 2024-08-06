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150 Euro'dan 30'a düşürüldü: Bakanlık yurt dışı alışveriş kararının gerekçesini açıkladı

Ticaret Bakanlığı, 150 Euro'dan 30 Euro'ya limiti güncellenen yurt dışı alışverişleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun şikayetler gelmesi üzerine, bu konuda aksiyon alınması gereği doğmuştur." denildi.

Haber Merkezi
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150 Euro'dan 30'a düşürüldü: Bakanlık yurt dışı alışveriş kararının gerekçesini açıkladı
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatarak, karar değişikliği ile 150 Euro olan yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye gelen kıymet bedelinin 30 Euro olarak güncellendiğini kaydetti.

Yazılı açıklamada, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen gerçek kişiye gelen eşya ile yolcu beraberinde gelen eşyaya uygulanacak tek ve maktu vergi oranlarının ise Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden doğrudan gelenler için yüzde 20’den yüzde 30’a, diğer ülkelerden gelenler için yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarıldığı bilgisini verdi.

"Yoğun şikayetler gelmesi üzerine..."

Açıklamada, karara ilişkin, “Son aylarda yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla ülkemize gelen, gerçekte ticari faaliyet amaçlı eşyalarda gerek kalite düşüklüğü nedeniyle tüketicilerden gerekse de bu ithalatın çok hızlı artması nedeniyle imalatçı - satıcı esnaf, tacir ve KOBİ’lerden esnaf odalarından ticaret ve sanayi odalarından satış, üretim ve istihdam kaybı şeklinde yoğun şikayetler gelmesi üzerine, bu konuda aksiyon alınması gereği doğmuştur.” dendi.

Açıklamada, bakanlık bünyesinde bulunan kurumlar, ilgili diğer bakanlıklar, esnaf odaları, ticaret ve sanayi odaları yetkilileri ve tüketici kuruluşlarıyla yapılan istişare sonucu kararın alındığı bildirildi.

Değişiklikler 21 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek.

 

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