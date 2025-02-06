150 sanatçı Maliye'nin radarına takılmıştı! İşte dikkat çeken o ünlü isimler
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın incelemesinde 150 sanatçının geliri ile beyanları arasında uyumsuzluk tespit edilmişti. 150 sanatçı arasında iddialara göre Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Hadise ve Gülşen gibi Türkiye'nin en büyük yıldızları var
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele sürüyor! Hemen her alandaki sektör ve meslekleri inceleyen VDK (Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı) bu kez oyuncular, ses sanatçıları ve ajanslarını mercek altına aldı.
Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük gösterdiği belirlendi.
Tutar ve beyanlar uyumsuz
Ünlülerin banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyanlarının uyumsuz olduğu tespit edildi. İncelemede ilk aşamada 150 ünlünün gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edilmişti.
Devletten gizlenen paranın 1 milyar 500 milyon lira olduğu sanılıyor.
İşte dikkat çeken isimler
Sabah'ın haberine göre, 150 kişilik ünlü listesinde Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Duman, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin gibi isimler de yer alıyor.